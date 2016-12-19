У Польщі знизили вік виходу на пенсію

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про зниження пенсійного віку.

Згідно із законопроектом, пенсійний вік знижено до 60 років для жінок та 65 років для чоловіків.

«Це питання для нас було і залишається надзвичайно важливим», - сказав президент після підписання документа. «Наш обов’язок знизити пенсійний вік виконаний. Для мене це момент великого задоволення та радості», - додав Анджей Дуда.

Глава польської держави нагадав, що зниження пенсійного віку було вважливою обіцянкою президентської і парламентської виборчих кампаній у 2015 році.