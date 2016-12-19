У Росії лікарі психлікарні влаштували побоїще на корпоративі (відео)

23/5000 Перекласти з такої мови: російська Корпоратив. Ілюстрація / Фото: ГудВін.info

П'ятнадцять співробітників поліції знадобилося для того, щоб впоратися з наслідками передноворічної вечірки в кафе «Рандеву» в місті Апатити Мурманської області. РФ, де одночасно гуляли співробітники Мурманської обласної психіатричної лікарні і чотири сестри, котрі відзначали день народження найстаршої з них, повідомляє NewsRu.

Очевидці розповіли журналістам, що градус напруги між двома компаніями невблаганно наростав весь вечір. Спочатку комусь не сподобалася пісня, яку замовили конкуренти, потім хтось не так подивився і не те сказав. Потім медики, чи то випадково, чи то навмисно, прокололи повітряну кульку, що прикрашала стіл іменинниці.

У результаті дами з однієї й іншої сторони вчепилися одна одній у волосся, а нечисленні чоловіки спробували було втихомирити «валькірій», але швидко здалися. Журналісти описують кількох невдалих миротворців, які втирали один одному розбиті до крові носи.

Здавалося б, люди в білих халатах, які працюють в такому специфічному закладі, як психлікарня, з урахуванням життєвого і професійного досвіду повинні були неминуче перемогти в цій суворій сутичці. Але вони просто не врахували, з ким зв'язалися. Спаяна сестринська четвірка (одна з сестер, до слова, перебувала на той момент в розшуку за крадіжку) змусила суперниць утікати. Дісталося від іменинниці і її компанії і поліцейським. А коли стало зрозуміло, що на допомогу правоохоронцям прибула підмога, дами стали зображати з себе побитих і знесилених жертв поліцейського свавілля.

Пізніше медики встановили, що затримані дебоширки не постраждали. «Чоловіків втихомирювати — в сто разів простіше А гірше п’яної агресивної жінки — тільки ядерна війна!» — поділився враженнями один з учасників затримання.