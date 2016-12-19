У Росії 25 людей померли від отруєння косметичним засобом

Число загиблих від отруєння косметичним засобом «Боярышник» в Іркутську зросло до 25 осіб, повідомляє агентство FlashSiberia.

Річ у тім, що, у зв’язку із подорожчанням «традиційного» алкоголю, в Росії все більшу попуряність набирає вживання спиртовмісної рідини «Боярышник».

В адміністрації Іркутська вже пройшла нарада, на якій пропонувалися заходи щодо врегулювання надзвичайної ситуації, пов'язаної з отруєннями контрафактною продукцією. Поставлено завдання максимально інформувати жителів міста про небезпеку отруєння.

До роботи залучені співробітники адміністрації, опорних пунктів охорони порядку, керуючі компанії. Листівки з попереджуючим інформацією розміщуються на інформаційних дошках у під'їздах житлових будинків.

Сьогодні обходи на всій території міста проходять обходи. В першу чергу буде приділено увагу неблагополучним сім'ям. Мережевим компаніям дано доручення перевірити теплові камери і колектори магістральних мереж, де нерідко в зимовий час збираються особи без певного місця проживання. Попереджувальні оголошення розміщені на всіх об'єктах нестаціонарної торгівлі міста.

Варто додати. що на районі етикетці спиртовмісної рідини «Боярышник» є попередження про заборону внутрішнього застосування.