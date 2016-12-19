Польща: Опозиція залишатиметься в залі засідань Сейму до 20 грудня

Депутати опозиції з партій Громадянська платформа, Сучасна та Польська селянська партія, котрі з п’ятниці, 16 грудня, перебувають у пленарному залі Сейму, заявили, що залишатимуться там до вівторка, 20 грудня. Депутат Громадянської платформи Цезари Томчик повідомив у Твіттері, що їх попередили співробітники парламентської охорони про те, що вони там перебувають незаконно.

За словами віце-голови партії Сучасна Катажина Любнауер, чергування депутатів опозиції у пленарному залі Сейму триватимуть до завтра. Вона додала, що існують підстави вважати, що суботнє голосування над бюджетом та над змінами до закону про розмір пенсій для колишніх співробітників Служби безпеки комуністичної Польщі визнають незаконним.

«Залишаємося до вівторка, тобто до завтра, адже ми пропонували полякам спокійно провести свята, прийняти бюджет», - сказала вона. Любнауер додала, що до свят залишається небагато часу і його слід використати на діалог.

Депутати опозиції залишилися у пленарному залі у Сейму минулої п’ятниці на знак протесту проти виключення із засідання спікером Мареком Кухцінським депутата Міхала Щербу з Громадянської платформи, а також на знак солідарності з журналістами, які вимагають скасувати нові правила, що регулюють їхню роботу в Сеймі. Ці правила мали би увійти у дію з 1 січня, повідомляє Польське радіо.