Колегія вибірників сьогодні проголосує за кандидатів у президенти США

І хоча за результатами голосування новим главою держави повинен бути затверджений Дональд Трамп, деякі вибірники вже заявили, що не підтримають його кандидатуру.

Вибірники остаточно вирішать питання про кандидатуру американського президента. Згідно з виборчою системою США, в штаті, де більшість голосів набрав республіканський кандидат, за президента голосуватимуть вибірники з цієї партії. Те ж саме працює і для демократів.

Однак на початку грудня великий резонанс викликала заява вибірника з Техасу Крістофера Сапрана. У цьому штаті переміг Трамп, але Сапран в колонці для The New York Times розповів, що не голосуватиме за республіканця. Він вважає Трампа неготовим до президентства. Втім, для того, щоб результати волевиявлення змінилися, до Сапрана повинні приєднатися ще 36 вибірників. Більшість вважає такий сценарій малоймовірним. За більш ніж два століття існування американської виборчої системи так званим «віроломним вибірникам» жодного разу не вдалося змінити результат президентських виборів.

Результат голосування вибірників стане відомий не відразу - бюлетені підрахують в Конгресі лише в січні. Тоді і буде офіційно названо ім'я нового президента.