Учасники протестів в Кракові намагалися перешкодити Ярославу Качинському проїхати до замку Вавель

Напередодні ввечері члени правлячої польської партії «Закон і справедливість» зібралися там вшанувати пам'ять президента республіки Леха Качинського і його дружини Марії. Вони поховані в замку. Незважаючи на зусилля протестуючих, поліція допомогла колоні автомобілів з лідером правлячої партії проїхати до замку. Минулого тижня у Варшаві прихильники опозиції на кілька годин заблокували виїзд депутатів з Сейму. Вони протестували проти порушення свободи ЗМІ. Парламентська криза розгорілася після обмеження доступу журналістів до Сейму та Сенату.