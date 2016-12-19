"Міс світу - 2016" стала представниця Пуерто-Ріко

Представниця Пуерто-Ріко Стефані Дель Валле стала володаркою титулу "Міс світу - 2016" на конкурсі краси, що завершився в неділю в США, повідомляють організатори конкурсу в Twitter.

У п'ятірку фіналістів, крім Дель Валле, увійшли також дівчата з Кенії, Індонезії, Домініканської республіки і Філіппін.

Конкурс "Міс світу", організований в 1951 році, є найстарішим з існуючих конкурсів краси.