У Мексиці бандити розстріляли весілля

У Мексиці група злочинців розстріляла з автоматів АК-47 весільну процесію в штаті Табаско. В результаті обстрілу було вбито три учасники весілля, а один був викрадений злочинцями і відвезений в невідомому напрямі, передає ТАРС.

Відзначається, що невідомі зловмисники залишили місце злочину на декількох автомобілях. Інформації про кількість бандитів, долю викраденого і можливі подальші дії злочинців не надходило.