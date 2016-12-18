Валенса запропонував президенту Польщі Анджею Дуді подати у відставку

"Якщо будуть упиратися, постануть перед судом. Це - єдиний вихід і чим швидше, тим краще", - написав він у Facebook.

Акції протесту тривають в Польщі з п'ятниці. Приводом стало рішення Сейму обмежити роботу журналістів в будівлі парламенту - тепер представникам ЗМІ забороняється перебувати в залі засідань.

Представник опозиційної партії "Громадянська платформа" розкритикував це рішення, після чого був відсторонений від участі в парламентській сесії. В результаті його однопартійці блокували трибуну в залі засідань, і Сейм призупинив роботу на кілька годин.