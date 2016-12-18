У Туреччині величезний натовп людей штурмує офіс робочої партії Курдистану (відео)

У Кайсарі турки штурмом беруть прокурдську партію після серії терактів. Кажуть, що якщо не вийдуть, то підпалять будинок.

Після серії терактів у Туреччині, в організації яких підозрюють представників РПК (робочої партії Курдистану), величезний натовп людей штурмує будинок, де за попередніми даними, перебуває штаб партії.

Як повідомляють очевидці, які виклали в Мережу відео з місця подій, штурмують офіс, закликаючи представників партії вийти з будівлі, в іншому випадку вони обіцяють її підпалити.

Нагадаємо, напередодні потужний вибух стався в турецькому місті Кайсері. Терорист-смертник на замінованому автомобілі вибухнув біля автобуса з військовими біля міського університету. В результаті загинули 14 осіб і десятки були поранені. На думку презента країни Ердогана, до вибуху може бути причетна робоча партія Курдистану.