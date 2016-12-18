У Молдові вино визнали продуктом харчування

У Парламенті Молдови рішенням більшості вино було визнано продуктом харчування, завдяки чому цю продукцію тепер можна буде рекламувати. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Відомо, що з такою ініціативою виступив незалежний депутат Іон Балан, який закликав підвищити попит на винну продукцію через те, що на сьогоднішній день населення країни більшою мірою споживає більш міцні алкогольні напої. На його думку, споживання вина, по-перше, буде сприятливо впливати на здоров'я жителів, а також піде на користь і підприємствам, які займаються виробництвом цієї продукції.

Однак депутата розкритикували члени комісії, заявивши, що подібна ініціатива спрямована на лібералізацію ринку алкоголю, а також призведе до того, що жителі країни будуть споживати більше алкоголю.