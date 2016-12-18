У Мексиці бандити розстріляли голову муніципалітету

Група бандитів розстріляла главу муніципалітету Окотлан-де-Морелос в штаті Оахака на півдні Мексики.

За попередніми даними, чоловік обідав зі своїм братом в кафе, коли група озброєних людей увірвалася в будівлю і відкрила по них вогонь.

В результаті атаки чиновник від отриманих травм загинув на місці, а його родич був госпіталізований. Зловмисники з місця події зникли.

Як пише ТАРС, загиблий Родрігес мав покинути свій пост в цьому році, так як термін його повноважень закінчувався 31 грудня.