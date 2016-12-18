У Стамбулі знову прогриміли вибухи

Інформація про жертви і постраждалих поки не надходила.

Як повідомлялося, раніше в турецькому місті Кайсері був здійснений ще один теракт: смертник на замінованій машині врізався в автобус, який перевозив військових і загальмував на зупинці. В результаті нападу загинули 14 людей, ще понад 50 отримали поранення. Слідство у справі вже ведеться, повідомляється про 15 затриманих. Президент Туреччини поклав відповідальність за атаку на Робітничу партію Курдистану, яка вважається в країні терористичною організацією.