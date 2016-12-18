Генсек НАТО Єнс Столтенберг схвалив продовження санкцій ЄС проти Росії

За його словами, це чіткий сигнал Москві, що за порушення міжнародного права і зміну меж за допомогою військової сили, доведеться платити, передає видання «Більд». Раніше на цьому тижні стало відомо, що лідери ЄС на саміті в Брюсселі домовилися продовжити економічні санкції проти Росії ще на півроку. Очікується, що це рішення буде затверджено в найближчі дні.