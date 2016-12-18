Північна Корея розробляє безпілотник великого радіусу дії

Передбачається, що КНДР має намір застосовувати нові безпілотники в розвідувальних цілях. Радіус їх дії не уточнюється.

Вважається, що на озброєнні корейської армії стоять близько трьохсот безпілотників, в тому числі, як мінімум, десять ударних. Цього року КНДР двічі провела ядерні випробування, що порушує Резолюцію Ради Безпеки ООН. В кінці листопада проти країни ввели нові санкції.