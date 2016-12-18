Трамп запропонував не приймати назад захоплений Китаєм підводний безпілотник

Відповідне повідомлення з'явилося в "твіттері" обраного президента США через кілька годин після того, як стало відомо, що Вашингтону і Пекіну вдалося домовитися про повернення апарата американській стороні.

Обраний президент США Дональд Трамп запропонував не приймати назад американський підводний безпілотний апарат, який був захоплений військовими моряками КНР в Південно-Китайському морі.

"Нам слід сказати Китаю: ми не хочемо назад той безпілотник, якщо вони вкрали - нехай залишать його собі!" - написав Трамп у своєму Твіттері.

Дане повідомлення було опубліковано через кілька годин після того, як стало відомо, що Вашингтон і Пекін змогли досягти компромісу в питанні про повернення апарата американській стороні.

Напередодні американська сторона повідомила про те, що в Південно-Китайському морі ВМС Китаю захопили американський підводний безпілотник.

Китайська ж сторона пояснює свої дії заходами безпеки. Дії ВМС Китаю розкритикував обраний президент США Дональд Трамп.

Інавгурація нового президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2017 року

Перекладач Google для компаній:Translator ToolkitІнструмент перекладу веб-сайтівПошук на світовому ринку

Про Перекладач GoogleСпільнотаМобільні пристроїПро GoogleКонфіденційність і умовиДовідкаНадіслати відгук