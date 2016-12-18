Польща протестує проти згортання в країні демократії

У суботу мітингарі прийшли під палац президента у Варшаві, протестуючи проти утисків свободи слова та дій керівної партії, які опозиція називає недемократичними.

Учасники ходи тримали прапори Польщі та ЄС, а також примірники конституції. Потім маніфестанти рушили до будівлі Сейму.

“Я прийшла сюди, бо хочу бачити Польщу демократичною країною, вільною від узурпації та диктатури. Ми не поступимося демократією, ми не віддамо нашу свободу”, – заявила лідерка опозиційної партії “Об‘єднані ліві” Барбара Новацька.

Акція стала відповіддю на події у Сеймі в ніч на суботу. Опозиція вдалася до блокування трибуни, обурюючись обмеженням доступу ЗМІ до засідань парламенту. Внаслідок протистояння було зірвано ухвалення бюджету на наступний рік. Однак керівна партія “Право і справедливість” перенесла голосування щодо кошторису в іншу залу і законопроект таки ухвалили.

“Поведінка опозиційних політиків гідна осуду. Це була спроба встановити анархію, захопити владу, заблокувати ухвалення державного бюджету. Також вони намагалися заблокувати схвалення закону щодо скорочення пенсій колишніх офіцерів комуністичних служб безпеки”, – зазначив очільник МВС Польщі Маріуш Блащак.

Із середини Сейму напруження вилилося за його стіни. Після голосування тисячі протестувальників оточили будівлю, вимагаючи зустрічі з лідером “ПіСу” Ярославом Качинським. Коли демонстранти намагалися зупинити авто з останнім, поліція застосувала силу. Однак протестуючі висловлюються, що акції будуть продовжуватись.