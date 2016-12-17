Влада Китаю оголосила червоний рівень екологічної тривоги в Пекіні і ще в 21-му місті
Зважаючи на це, будуть закриті навчальні заклади, автомобілістам заборонять пересування, місцевим жителям рекомендують не залишати свої будинки.
Про це пише Гардіан. Агентство Сіньхуа в своєму офіційному Твіттері виклало кілька знімків неба над Пекіном, зроблених напередодні. На фотографіях видно, як з кожною годиною збільшується кількість викидів в повітрі і погіршується видимість. З чим конкретно пов'язані екологічні проблеми, не уточнюється.
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