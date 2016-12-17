МВС Польщі звинувачує опозицію в спробі захоплення влади в країні

«Так само, як в 92-му році була спроба захопити владу, тоді вдала, тими, хто не міг погодитися з результатами виборів, так я оцінюю і вчорашні події, - заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак. Під подіями 92-го року міністр мав на увазі звільнення уряду в результаті нічного голосування в Сеймі після публікації імен таємних співробітників комуністичних спецслужб.

Нагадаємо, в ніч з п’ятниці на суботу під польським Сеймом тривали протести активістів і прихильників «Комітету захисту демократії». Як передає кореспондент Радіо Свобода, кілька тисяч представників цього опозиційного до влади руху блокували усі виїзди з подвір’я парламенту. Тим самим вони перешкоджали депутатам з польської партії влади, а також представникам уряду, залишити приміщення Сейму.

Протестувальники скандували «Конституція! Демократія!», а також вигукували антивладні гасла. Лише після другої години ночі політики з допомогою поліції, яка витіснила протестувальників, змогли виїхати за межі парламенту.

За словами активістів, цей протест розпочався спонтанно як реакція на бурхливі події в Сеймі.

Лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський засудив дії протестувальників під парламентом, назвавши це «хуліганством». «Ми не дозволимо себе тероризували», – сказав він.

У п’ятницю біля парламенту відбувався протест журналістів недержавних та опозиційних щодо влади ЗМІ. Вони протестували проти наміру спікера Сейму обмежити присутність журналістів на території парламенту.

Про свою солідарність із медійниками заявила і опозиція. Міхал Щерба, депутат партії «Громадянська платформа», вийшов на парламентську трибуну під час обговорення питання про державний бюджет на 2017 рік. Політик розмістив на трибуні плакат із написом «Вільні медіа в Сеймі». У відповідь на це спікер вимкнув депутатові мікрофон і позбавив його права голосу, після чого оголосив перерву у засіданні Сейму.

В перерві депутати трьох опозиційних фракцій зайняли трибуну і президію Сейму, заблокувавши тим самим роботу парламенту. Така подія в польському Сеймі сталася вперше за останні 10 років.

Водночас партія влади «Право і справедливість» зібралася в Колонному залі Сейму, як повідомлялося, на засідання фракції, і пізніше оголосила, що отримала кворум для проведення засідань без опозиції. В такому складі«Право і справедливість» ухвалила бюджет Польщі на наступний рік. Проголосували депутати також закон про зменшення пенсії особам, які працювали в силових структурах комуністичної Польщі. Опозиція заявляє, що в залі де відбувалося голосування, кворуму не було.

Опозиція продовжує блокувати трибуну парламенту.

Тим часом «Комітет захисту демократії» твердить, що не припинить своїх протестів, які триватимуть у вихідні в різних містах Польщі.

Опівночі біля Сейму Польщі лунала українська пісня «Разом нас багато», яка була гімном Помаранчевої революції.