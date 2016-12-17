У Китаї за викинуту з вікна пляшку заплатили всі мешканці будинку

Про це повідомляє China Daily.

Інцидент стався, коли дитина гралася у дворі. Пляшка проломила череп дівчинки, від удару вона втратила свідомість і була госпіталізована у важкому стані. На лікування і реабілітацію доньки батьки витратили понад 80 тисяч юанів.

Сім'я намагалися з'ясувати, хто саме викинув пляшку з вікна, після чого рідні потерпілої подали позов з вимогою компенсації у розмірі 300 тисяч юанів до всіх мешканців будинку.

В результаті кожен з них повинен виплатити компенсацію в розмірі 360 юанів. Присутні на суді мешканці погодилися з таким рішенням, передає РІА Новини.