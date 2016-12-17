101-річного британця звинуватили в згвалтуванні 21 дитини

Фото: PA Wire

Чоловіка, якому недавно виповнився 101 рік, звинуватили в згвалтуванні 21 дитини, передає The Independent.

Колишній водій вантажівки, який народився в 1915 році, був визнаний винним в згвалтуванні двох дівчаток в 1970-х і 1980-х роках. Кларк сам зізнався в скоєнні ще дев'яти злочинів сексуального характеру проти маленьких хлопчиків, які він зробив в 1970-х роках.

Відзначається, що ще десять звинувачень були зняті прокурором ще до початку судового процесу.

Гвалтівника виявила його наймолодша жертва, якій зараз вже за 40, коли випадково натрапила в Facebook на вітальний пост зі сторіччям Кларка. Після цього в поліцію звернувся чоловік, який стверджував, що Кларк ґвалтував його, коли він був школярем. Сам Кларк назвав жертв брехунами, так як "вони могли сказати ні". Однак журі присяжних визнало його провину за всіма пунктами звинувачення.