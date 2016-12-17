Близько 600 засуджених влаштували бунт у Бірмінгемі

Спецзагони, спрямовані в приватну в'язницю, змогли придушити бунт через 12 годин після його початку. За даними телеканал Бі-бі-сі, один з ув'язнених доставлений в лікарню з переломом щелепи. На даний момент проводиться інспекція приміщень.

Нагадаємо, близько 600 ув'язнених приватної в'язниці в британському Бірмінгемі влаштували бунт. Про це повідомив Sky News з посиланням на джерела. Крім того, йшлося про пожежу на території в'язниці. За даними телеканалу, бунт почався після того, як ув'язненим вдалося захопити пожежні рукави і відняти ключі в одного з охоронців.