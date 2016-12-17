США нададуть докази причетності Росії до кібератаки на американські політичні організації
Це пообіцяв на прес-конференції президент Барак Обама.
При цьому він запевнив, що сам підрахунок голосів на президентських виборах в США пройшов чесно, спроб втрутитися в нього не було.
Москва всі подібні звинувачення відкидає. Напередодні в Токіо прес-секретар президента Дмитро Пєсков сказав журналістам, що владі США «потрібно або припинити про це говорити, або привести нарешті якісь докази». «А інакше це виглядає вже дуже непристойно», - зазначив представник Кремля.
США відреагували і докази будуть надані.