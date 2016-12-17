Обама: Рейган «перевернувся б у могилі», дізнавшись, скільки республіканців підтримує Путіна

Таку думку діючий американський лідер висловив на прес-конференції у Білому домі. Він послався на результати «одного з відомих всім» опитувань, згідно з якими більше третини виборців-республіканців схвалюють дії Володимира Путіна, якого Обама назвав колишнім главою КДБ. Мабуть, він говорив про дослідження соціологічної служби YouGov. За її даними, 37% виборців-республіканців прихильно ставляться до російського президента і його політики.