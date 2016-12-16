У Німеччині підліток намагався здійснити теракт на різдвяному ярмарку

Він народився у Німеччині у сім‘ї вихідців з Іраку. За даними слідства, останнім часом школяр “сильно радикалізувався”, ймовірно, під впливом невідомого члена угруповання ІДІЛ. Влітку підліток намагався втекти у Сирію.

“12-річний хлопець, звинувачений у плануванні бомбового нападу у Людвіґсгафені, нині утримується у безпечному місці. Він не становить жодної небезпеки. Владні органи нині вирішують його подальшу долю”, – заявила мер міста Ева Лохсе.

Генпрокуратура порушила справу за статтею “тяжкий злочин, що загрожує держбезпеці”. Ця історія сталася на тлі попереджень про нові можливі теракти у Європі.

“Це що новий спосіб планувати катастрофи за допомогою дітей? Це ганьба”, – каже житель Людвіґсгафена.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що підозрюваний залишив рюкзак із саморобною бомбою на різдвяному ярмарку 26 листопада. Після двох невдалих спроб активувати її він заховав рюкзак у кущах. Перехожі знайшли наплічник і викликали поліцію.