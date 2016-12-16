Білий дім пішов у бій проти Дональда Трампа через кібер-атаки

Білий дім звинуватив Росію та безпосередньо Владіміра Путіна в хакерських атаках, що, ймовірно, змінили хід президентських виборів у США та створили зайве політичне напруження в країні за кілька тижнів до приходу Дональда Трампа до влади.

Прес-секретар адміністрації президента Барака Обами Джош Ернест також звинуватив Дональда Трампа в отриманні свідомої вигоди від кібератак на Національний комітет Демократичної партії США:

“Обраний президент не поставив це під сумнів. Він закликав Росію атакувати його опонента. Він закликав Росію атакувати Клінтон. Тож він дуже добре відчував, кому можуть зашкодити такі атаки”.

Напередодні новообраний президент висміяв прес-секретаря Білого дому і натякнув у своєму “Твіттері”, що адміністрація Обами вдалася до партизанщини:

“Якщо Росія, або будь-яка інша юридична особа, вдалася до піратства, чому Білий дім чекав так довго, перш ніж щось зробити? Чому скаржиться вже після поразки Гілларі?”

Проте згодом з‘ясувалося, що за місяць до президентських виборів адміністрація Обами офіційно звинуватила Росію в гакерських атаках проти Демократичної партії і команди Гілларі Клінтон, та у втручанні у виборчий процес у США. Адже викрадені імейли демократів потрапили до Wikileaks.

9 грудня Washington Post опублікувало інформацію про те, що ЦРУ дійшло висновку, що ці атаки також допомогли Трампу на виборах, а не лише дискредитували американську демократичну систему. Так само було встановлено зв‘язок між гакерами та Кремлем.

Демократка Гілларі Клінтон прямо звинуватила президента Росії у втручанні у президентську кампанію в США:

“Коли Путіна запитали про це, він ледве міг набратися сил, щоб заперечити. Багато хто з вас бачив, що, насправді він сказав, що добре, що демократів атакували гакери. Наша розвідка дійшла висновку, що це справа рук російських спецслужб”.

Через кілька днів президент Владімір Путін заперечив будь-яку зацікавленість Росії в гакерстві проти демократів США:

“Це не має нічого спільного з інтересами Росії. Істерика виникла тільки тому, щоб відвернути увагу американської громадськості від інформації, яку гакери опублікували”.

WikiLeaks, зокрема, опублікувало інтернет-листування працівників штабу Демократичної партії США – майже 20 тисяч листів з вкладеними файлами. З цих документів випливає, що керівництво демократів могло допомагати Гілларі Клінтон під час праймеріз, на шкоду іншому популярному кандидату Берні Сандерсу, хоча повинна була зберігати нейтралітет. Також у цих листах йшлося про розподіл посад, списки донорів, перекази сум, інші особисті дані тощо, повідомляє Євроньюс.