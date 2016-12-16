Дональд Трамп призначив послом в Ізраїль свого адвоката

Девід Фрідман, відомий в західному світі як адвокат, фахівець в області нерухомості і банкрутств, останні 15 років працює в компанії Дональда Трампа, повідомляє видання IsraInfo.

Фрідман — ортодоксальний єврей, дотримується ультраправих поглядів і цілком підтримує єврейські поселення, пожертвувавши їм мільйони доларів. Разом із зятем Трампа, Джаредом Кушнером, їх вважають основними емісарами єврейської громади в близькому колі обраного президента США.

В коментарі до нового призначення, Фрідман заявив, що із задоволенням приступить до роботи в посольстві США у «вічній столиці Ізраїлю, Єрусалимі».