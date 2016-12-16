У «святому» російському селі не вироблятимуть презервативи

Зустріч православних активістів з представниками компанії «Бергус» / Фото: Provladimir.ru

Протести православних активістів в російському селі Боголюбово (Володимирська область РФ) проти виробництва контрацептивів біля монастиря увінчалися успіхом. Представник компанії «Бергус», яка планувала організувати таке виробництво, повідомив журналістам про перенесення виробничої лінії, назвавши це рішення економічно обґрунтованим і сказав, що мітинги прихожан пішли підприємству на користь, повідомляє tJournal.

Як розповів керуючий партнер «Бергуса» Павло Спічаков, протести православних активістів і їхнє висвітлення в ЗМІ зіграли компанії на руку і змінили виробничі плани:

«Віруючим з Боголюбово треба віддати належне, вони зробили нашій компанії дуже потужний піар. Ми це відчули не так давно на міжнародній виставці «Аптека 2016», де до нашої продукції був непідробний інтерес з боку багатьох федеральних компаній. У підсумку, ми отримали стільки попередніх замовлень на виробництво підгузників, що, зваживши «за» і «проти», вирішили збільшити майданчик під виробництво підгузників в Боголюбову»

У листопаді 2016 року парафіяни Свято-Боголюбського жіночого монастиря почали кампанію проти запуску виробництва презервативів у селищі. Віруючі проводили мітинги під гаслом «Презерватив — це чоловічий аборт», і стверджували, що згадка села Боголюбово на упаковці контрацептивів зганьбить ім’я населеного пункту.

Представники «Бергуса» і керівництво селища намагалися пояснити активістам, що запуск виробництва дозволить створити до 200 робочих місць.

Проте, активісти називали презервативи злом, погрожували небесною карою співробітникам заводу, а деякі стверджували, що контрацептиви є причиною безпліддя і венеричних захворювань. Не дійшовши до спільної думки, православні повідомили, що мають намір і далі молитися і боротися, а також написати листа до ЮНЕСКО.

Дізнавшись про рішення виробників перенести виробництво презервативів, парафіяни відреагували по-різному. Одна з віруючих заявила, що почуття віруючих все одно будуть ображені, адже в випущені на заводі носовички люди будуть сякатися, в підгузники «діти будуть гадити», а на упаковках буде написана назву села.

Інша парафіянка навпаки, вважає такий результат конфлікту перемогою.