У США чоловік упіймав дружину-вчительку на сексі з учнем

У США 29-річна вчителька історії отримає три місяці в'язниці за секс з одним зі своїх учнів. Жінка посилала 18-річному юнакові повідомлення сексуального характеру, за чим її і застав чоловік, передає The Sun.

Поліцейські, які зайнялися справою вчительки, отримали підтвердження наявності сексуальних відносин між нею і учнем від самого підлітка, який відразу розповів правоохоронцям про "зустрічах на полі для гольфу". Крім того, підліток розповів про це своїм однокласникам.

Крім того, в розпорядженні поліцейських опинилися свідчення колишнього учня жінки, з яким у неї теж були сексуальні відносини, коли він ще вчився в школі.

Тепер жінці світить три місяці в'язниці і 10-річний випробувальний термін після звільнення.