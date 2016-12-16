Організатор "груп смерті" змушував підлітків перед самогубством видаляти листування з ним

Російські слідчі вже цілий місяць розбираються в обставинах кримінальної справи стосовно організатора "груп смерті" в соціальних мережах Філіпа Лиса (Будейкіна). Його звинувачують в пропаганді суїциду і доведення 15 підлітків до самогубства. Підозрюваний був затриманий 16 листопада в підмосковному Сонцегорську.

"У ході розслідування було встановлено, що Філіп Будейкін і його "колеги", чиї особи поки не відомі, в закритих групах соцмережі "ВКонтакте" пропагували суїцидальну поведінку і схиляли підлітків до самогубства. Впливу зловмисників найчастіше піддавалися хлопці, які зіткнулися з типовими підлітковими проблемами. Ось дорослі "наставники" і пропонували їм вихід з ситуації, що склалася - суїцид", - розповів представник Слідчого комітету РФ.

Підлітки, для яких самогубство стало мало не справою честі, виконували всі вимоги Філіпа. Перед смертельним кроком Лис просив хлопців видаляти всю переписку з ним. Йому підпорядковувалися беззаперечно.