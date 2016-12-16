ЄС обіцяє чинити тиск на світових лідерів, які залучені до сирійського конфлікту

Трагічні події в Сирії не могли не вплинути на порядок денний саміту ЄС у Брюсселі і, зокрема, відсунули на другий план українське питання, щодо якого європейські лідери обмежилися подовженням санкцій проти Росії ще на півроку.

Спеціальним гостем зібрання навіть став мер східного Алеппо, який закликав європейських лідерів проявити мужність і відправити до Сирії спеціальні сили, яки слідкували б за евакуацією мирного населення.

Очільник Європейської Ради Дональд Туск визнав, що ЄС стоїть осторонь конфлікту:

“Перед лицем жорстокості сирійського режиму та його прихильників, зокрема, Росії та Ірану, наші дії є не такими ефективними, як нам би того хотілося. Однак ми не байдужі до страждань сирійського народу. Ми чинитимемо тиск на світових лідерів, які залучені до сирійського конфлікту, і ми застосуємо для цього усі наявні дипломатичні канали.”

Європейські лідери також пообіцяли відправити до Алеппо ліки та продукти харчування, а президент Франції Франсуа Олланд запевнив, що Париж працює над проектом резолюції ООН, аби отримати гуманітарні коридори.

Крім того, французький лідер пообіцяв змусити Росію частково оплатити гуманітарну допомогу та допомогти пораненим – у контексті того, що російськи військові літаки зруйнували чимало лікарень та шпиталів.

Однак Франції і Великій Британії не вдалося домогтися нових санкцій ЄС проти низки російських високопосадовців – попри підтримку з боку Польщі, рішення заблокували

Угорщина, Греція та Кіпр, яких частково підтримала Італія, що має з Росією тісні бізнес-зв‘язки.

З Брюсселя передає власний кореспондент euronews Джеймс Фрейні:

“Після цілого року перемовин щодо замирення у Сирії за участі США і Росії падіння Алеппо продемонструвало провал усієї дипломатії. У адміністрації Обами та її європейських союзників лишається дедалі менше часу, аби знайти рішення. Трохи більше ніж за місяць у Білому Домі будне новий господар, який, здається, ставиться до Москви значно краще, ніж нинішній президент.”