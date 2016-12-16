Куба хоче повернути Чехії борг у 280 млн доларів ромом та ліками

Куба заявила про готовність повернути Чехії держборг ромом і ліками. Про це повідомляє празьке агентство Idnes з посиланням на заступника голови Мінфіну країни Ленку Дупакову.

Вона заявила, що кубинський ром є цікавим варіантом виходу із ситуації.

"Мова йде про незнайомі марки, які можуть бути хорошими, але їх поява на ринку повинна супроводжувати реклама", - пояснила Дупакова.

Другий спосіб оплати боргів - це поставка кубинських ліків. Чехії вже зроблено ряд пропозицій, ведуться переговори.