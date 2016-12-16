Микола Азаров свідчитиме сьогодні в суді

У Дорогомилівському суді Москви сьогодні повинен давати свідчення колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Напередодні був допитаний колишній президент Віктор Янукович. Позов подав екс-депутат Верховної ради Володимир Олійник. Він просить визнати зміну влади на Україні в 2014 році державним переворотом. Олійник звернувся до російського суду, керуючись прийнятою Генеральною асамблеєю ООН Загальної Декларації прав людини, яку ратифікували як в Росії, так і на Україні.

Варто нагадати, що в Києві також йде процес з приводу подій на Майдані. Окремий процес над Віктором Януковичем повинен початися там на початку наступного року. Напередодні київський суд дозволив Генпрокуратурі затримати колишнього президента за звинуваченням у державній зраді.