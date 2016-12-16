Amnesty International оприлюднила доповідь про переслідування татар в Криму

Міжнародна неурядова організація Amnesty International опублікувала в четвер, 15 грудня, доповідь про порушення прав людини в окупованому Криму і перш за все про утиск кримськотатарського населення. Amnesty зажадала зняти заборону на діяльність Меджлісу — неформального виконавчого органу кримських татар, повідомляє агентство RFI.

У доповіді, яка називається «Крим у пітьмі: придушення незгоди», йдеться про те, що кримські татари стали найбільш згуртованою етнічною групою в Криму, яка виступила проти анексії півострова. Через це кримськотатарське населення «стало мішенню для де-факто місцевої і російської влади, спрямованих на придушення інакомислення і забезпечення підтримки анексії в Криму».

Включення Криму в російське правове поле, що стало порушенням міжнародного права, дозволило владі розпочати переслідування ключових фігур кримськотатарської спільноти за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі та інших злочинах.

«Якщо спочатку обмежувалося право на свободу слова і мирних зібрань, то сьогодні людей, які намагаються користуватися цими правами, переслідують в рамках кримінальних процедур», — йдеться в доповіді.

“Хоча анексія Криму має певну підтримку на півострові, не можна замовчувати той факт, що ті, хто виступив проти неї, заплатили високу ціну за свої переконання”, — заявив директор Amnesty International по Європі та Центральній Азії Джон Дальхізен, слова якого наводяться в доповіді.

Всього на півострові проживає близько 250 тисяч кримських татар, що складає приблизно 13-15% від населення Криму. Меджліс кримських татар був заснований у 1991 році. 26 квітня 2016 року за позовом так званого прокурора Криму Наталії Поклонский «Верховний суд Криму» визнав Меджліс екстремістською організацією і заборонив його діяльність.