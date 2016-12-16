З Алеппо уже евакуювано 8 тисяч осіб

У Сирії цілодобово триває евакуація мирних мешканців і повстанців зі східної частини Алеппо, де дотримуються перемир‘я.

За останньою інформацією уже вивезено 8 тисяч осіб, але за даними ООН там досі залишаються ще до 50 тисяч людей.

Люди прибувають до Ракки захід від Алеппо, звідки їх направляють до провінції Ідліб.

Міжнародне товариство Червоного Хреста і Червоного Півмісяця розташувало медичні пункти для поранених, які виходять з міста.

“Ми працюємо з Сирійський Червоним Півмісяцем. Спеціалізуємося на евакуації травмованих людей. Готуємося прийняти їх як в Ідлібі, так і на турецькому боці. Місця в лікарні готові,” – каже президент Червоного Півмісяця Туреччини Керем Кінік.

Для багатьох, які залишають свої домівки в Алеппо, це означає перейти з однієї зони бойових дій в іншу.

Більшість цивільних прямують до Ідліба, куди дозволили переїхати також бойовикам.

Отож не виключають, що відвоювати його – наступна мета сирійської влади, інформує Євроньюс.