Ізраїльські жінки протестують проти коротких спідниць

Більше тижня тому охоронці Кнессету, посилаючись на новий дрес-код, перестали пускати працівниць, чий одяг здався їм закоротким. При цьому конкретної довжини спідниць у правилах не вказано. Обурення жінок наростало і врешті вилилося в акцію протесту.

“Ми почали отримувати дедалі більше скарг від відвідувачок та працівниць, що вони зазнавали принизливого ставлення чи отримували відмову від охоронців на вході. При цьому вони приходили у тому ж одязі, що і зазвичай. Ми дізналися про новий дрес-код, виявляється його змінили, але нам нічого не сказали. Ми ж нікого навмисно не провокуємо, приходимо у тому ж одязі, що й завжди. Але нас зупиняють, бо, мовляв, видно коліна”, - говорить Кессем Розенблат, помічниця депутата.

Обурених жінок підтримали деякі колеги-чоловіки, а також ЗМІ, які порівняли новий парламентський дрес-код із нормами Шаріату. Питання передали на розгляд спеціальної комісії, яка пообіцяла переглянути і можливо полегшити нові правила.