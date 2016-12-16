Єврейські поселенці з кібуца Амона не збираються покидати поселення

Десятки єврейських поселенців з кібуца Амона, розташованого на Західному березі річки Йордан, вже кілька днів живуть як на пороховій діжці – у будь-яку мить їхнє поселення можуть знести.

Селище знаходиться на приватній палестинській ділянці, і Верховний суд Ізраїлю виніс рішення про його знесення. Аби уникнути конфлікту, уряд запропонував мешканцям Амони переселитися на сусідній пагорб, але вони вирішили відмовитися.

“Я думаю, що за кілька годин сюди прибудуть військові, щоб виселити громаду. Ми збираємося дати відсіч, ми будемо битися, аби сім‘ї не виселяли з їхніх будинків, аби усю громаду лишили у спокої. Ми проти того, щоб зламати життя євреїв, які створили поселення в Юдеї та Самарії (Західний берег), у колисці єврейського народу. Ми повернулися до себе додому і не збираємося просити за це вибачення”.

“Земля Ізраїлю належить народу Ізраїлю. Ми не відмовимося від жодного сантиметра ізраїльської землі, ми не погодимося на це і навіть якщо загинемо у бою, зрештою перемога у війні буде за нами”.

Згідно з рішенням ізраїльської влади, поселенці мають звільнити територію до 25 грудня.

Десять років тому жителі Амони вже мали силовий конфлікт з силами безпеки, тоді йшлося про часткове переселення кібуцу.