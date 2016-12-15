Син найбагатшого китайця відмовився від $ 122-мільярдної «бізнес-імперії»

Ван Сіконг

Ван Цзяньлінь, засновник і голова Dalian Wanda Group, повинен знайти спадкоємця для своєї компанії з капіталізацією в $ 122 000 000 000, оскільки його єдиний 28-річний син Ван Сіконг відмовився продовжити сімейний бізнес, повідомляє Quibbll.

Сіконг не хоче управляти найбільшою будівельною компанією Китаю, яка володіє торговими центрами, готелями, парками розваг, кінотеатрами і спортивними клубами.

Про це 62-річний Ван Цзяньлінь заявив під час саміту підприємців в минулі вихідні.

Цзяньлінь розуміє рішення свого сина, тому думає передати управління своїм холдингом професійним топ-менеджерам. З кандидатами він майже визначився.

Ван Сіконг обіймає посаду члена ради директорів в компанії батька і має свою частку в розмірі 2%.

Dalian Wanda Group неодноразово визнавалася кращим роботодавцем країни.

Ексцентричний Ван Сіконг є постійним героєм світської хроніки Китаю. Він відомий в країні своїми легковажними витратами грошей і резонансними заявами в пресі.

У минулому році Сіконг купив своїй собаці двоє золотих годинників Apple вартістю по 12 тисяч доларів за штуку. У собаки Сіконга є власний аккаунт в соцмережі Weibo, на який підписалися близько 1,9 мільйонів користувачів. Купівля викликала сильне обурення громадськості, оскільки собака спадкоємця мільярдера живе багатше за більшість населення Китаю.

Головним проектом молодого людини став інтернет-магазин Coco Wang, в якому продається спеціальна лінія іграшок і аксесуарів для тварин.

На відміну від свого батька, який активно займається благодійністю (в червні 2014 року його компанія сумарно пожертвувала близько $ 550 млн), Сіконг любить «просаджувати» гроші. Наприклад, в березні 2016 роки за одну ніч Сіконг витратив близько $ 385 тисяч.