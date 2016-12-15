У Росії пасинок вбив вітчима через суперечку про роль РФ у сирійському конфлікті

31-річний пасинок і 60-річний вітчим разом випивали 12 грудня в одному з будинків міста Усть-Кута. У якийсь момент мирна бесіда набула агресивного характеру і чоловіки побилися. Розмова стосувалася політики Росії в Сирії і про роль РФ у військовому конфлікті, повідомляє видання IRKSIB.

«Не задовольнившись просто побоями і порахувавши низькими оціночні судження співрозмовника про військово-політичний потенціал Росії, пасинок завдав удар кухонним ножем в область гомілки «не патріотично» налаштованому вітчиму, від якого той помер на місці», — розповідають журналісти видання «Усть-Кут24» з посиланням на власні джерела. У виданні пояснили, що сам момент переходу спору в бійку затриманий пам'ятає дуже погано, проте політичне підґрунтя конфлікту не заперечує.

На цей момент підозрюваний затриманий. Йому пред'явлено звинувачення за умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності до смерті потерпілого. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.