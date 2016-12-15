Парламент Австрії схвалив конфіскацію будинку, де народився Гітлер

Тим самим вони хочуть запобігти перетворенню будівлю на місце паломництва для неонацистів.

На даний момент власницею триповерхової будівлі в місті Браунау-ам-Інн є якась Герлінди Поммер. Вона навідріз відмовляється продати будинок і не дозволяє ніякого перепланування.

З 1972 року муніципальна влада орендували у неї будинок за високою ціною, аби не допустити його перетворення на туристичну визначну пам'ятку. Зараз щомісяця вони платять їй 4800 євро.

Після того як будинок буде насильно у неї вилучено, Поммер отримає компенсацію, сума якої не називається.

В Австрії вже не перший рік триває дискусія про те, що робити з будинком. Міністр внутрішніх справ Вольфганг Соботка виступає за його знесення. Однак група істориків, яких попросили винести свою думку з питання, прийшла до висновку, що знищення будівлі рівноцінно заперечення нацистського минулого країни.

На сьогоднішній день єдиною вказівкою на будівлі є встановлена ​​при вході пам'ятна дошка з написом: "За мир, свободу і демократію. Ні фашизму. Мільйони полеглих нагадують нам про це". Ім'я Гітлера не згадується.

Батьки Адольфа Гітлера прожили в будинку на вулиці Зальцбургер-форштадт всього кілька тижнів, а незабаром після його народження родина переїхала в інший район. Коли Гітлеру було три роки, сім'я виїхала з Браунау-ам-Інна назовсім, повідомляє ВВС.