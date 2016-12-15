У Бенгальській затоці знайшли нові види дельфінів

Tursiops aduncus / Фото: Rubaiyat Mowgli Mansur/WCS-Bangladesh

Учені з Американського музею природної історії і Товариства охорони природи виявили, що два види дельфінів, які мешкають у водах Бангладеш, генетично відрізняються від своїх родичів з інших регіонів Індійського і західної частини Тихого океану. Свої висновки вчені виклали на сторінках Conservation Genetics, повідомляє видання «Индикатор».

У своїй роботі дослідники секвенували і порівняли ДНК китайського білого, або горбатого, дельфіна (Sousa chinensis), а також ДНК індійської афаліни (Tursiops aduncus) з даними попередніх генетичних досліджень цих ссавців. Вчені виявили, що популяції обох видів відрізняються від популяції в інших частинах Індійського і західній частини Тихого океанів.

«Наші результати показують, що існує певний зв'язок між наявністю різних популяцій дельфінів і унікальною середовищем існування Бенгальської затоки. Поєднання біологічно багатого, але ізольованого морського ландшафту може стимулювати появу нових видів», — сказала автор дослідження Ана Амарал.

Таке відкриття слідує за недавнім описом імовірно нового виду «річкової акули» в тій же Бенгальській затоці. Остання знахідка вчених ще раз доводить наявність особливих умов у водах Бенгальської затоки.

«Відкриття генетично різних популяцій дельфінів допоможе нам краще пізнати, як ці види змінюються з плином часу», — зробила висновок Амарал.