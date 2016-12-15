У Мозамбіку вбили доньку екс-президента країни

Фото: Twitter

У столиці Мозамбіку Мапуту була вбита дочка колишнього президента Армандо Гебуза - Валентина, повідомляють закордонні ЗМІ.

За відомостями місцевих журналістів, жінку розстріляв власний чоловік Зофімо Муйане, який став зятем тодішнього президента близько двох років тому.

Армандо Гебуза очолював Мозамбік протягом десятиліття з 2005-го по 2015 рік. Його дочка Валентина займалася бізнесом.