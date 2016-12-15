Шиїтські ополченці обстріляли колону з мирними жителями в Алеппо

В Алеппо проіранськи шиїтські бойовики відкрили вогонь по колоні автомобілів з мирними жителями, які очікували евакуації з оточених районів, повідомляє агентство Anadolu.

В результаті поранення отримали три людини.

Сьогодні стало відомо про досягнення домовленості про чергове припинення вогню між проіранськи шиїтськими ополченцями і загонами опозиції в південно-східних районах Алеппо. Домовленість передбачає евакуацію мирних жителів із зони бойових дій, для чого в Алеппо будуть спрямовані автобуси.

За відомостями журналістів, повідомлення про перемир'я вже поширене серед бійців сил опозиції.

Бойові дії припинили і шиїтські ополченці, якими керує іранський генерал Сейіт Джеват. Танки і важке озброєння проти захисників південно-східних кварталів не застосовуються.