В передмісті Сантьяго виникла страшна пожежа

У Чилі бідні передмістя столиці Сантьяго охопила сильна пожежа. Вогонь перекинувся на будинки з сусіднього лісу через сильний вітер. Будівлі були дерев'яні, в результаті в попіл перетворилися більше двохсот будівель. Величезний стовп чорного диму було видно практично з будь-якої точки міста. Жителі встигли евакуюватися - ніхто не постраждав, але врятувати хоч щось з майна не вдалося. Пожежні їхали занадто довго, і локалізувати вогонь не вийшло, повідомляють закордонні ЗМІ.