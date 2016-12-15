Директор Музеїв Кремля: «скіфське золото» належить Україні

Генеральний директор Музеїв Московського Кремля Олена Гагаріна прокоментувала рішення окружного суду Амстердама повернути Києву колекцію скіфського золота, вивезену з музеїв Криму. Її слова наводить «Рамблер».

«У цій ситуації дуже важливо розуміти, що весь музейний фонд — це власність держави, а не майно окремо взятого музею або іншої установи культури. Тому в цьому випадку, коли предмети були вивезені з території України і належали Україні як державі, це рішення представляється мені цілком обґрунтованим. Усі питання про належність конкретного музею повинні вирішуватися вже після того, як предмети повернулися власнику», — заявила Гагаріна.

Гагаріна також зазначила, що культурний обмін між Росією і Україною можливий в тому випадку, якщо сторони будуть дотримуватися міжнародних норм.

14 грудня суд Амстердама виніс рішення віддати колекцію експонатів Києву, оскільки ліцензія на експорт археологічних артефактів була видана міністерством культури України. Представники музеїв Криму, де зберігалася частина експозиції, заявили, що будуть оскаржувати цю постанову суду.

Частина експозиції «скіфське золото» була вивезена з Криму на початку лютого 2014 року незадовго до того, як півострів окупувала Росія. З тих пір Україна та окупаційна адміністрація Криму ведуть суперечку про належність колекції.