Оприлюднена кількість мусульман у Німеччині

Станом на кінець 2015 року, в Німеччині проживали 4,4-4,7 мільйона мусульман, або 5,4-5,7 відсотка населення країни, повідомляє агентство Anadolu з посиланням на МВС Німеччини.

За даними офіційної статистики, кількість мусульман у Німеччині в 2011-2015 роках зросла на 1,2 мільйона осіб.

У 2008 році турки становили 68 відсотків від загального числа мусульман в Німеччині, тоді як в 2015 році вже лише 51 відсоток.