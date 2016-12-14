Слідчий ЦРУ: в останні роки життя Хусейн писав романи, а не керував країною

Джон Ніксон тримає зв’язаного Саддама Хусейна. 2003 рік

Він писав романи і любив обговорювати своїх дружин замість того, щоб правити країною. Про це стало відомо під час перших же допитів лідера Іраку, які проводив слідчий ЦРУ Джон Ніксон, повідомляє Quibbll.

Книга Ніксона «Допит Саддама Хусейна» виходить у світ 27 грудня.

Саме Ніксон зміг впізнати Хусейна за шрамами і татуюваннями після того, як американські військові витягли його з укриття.

«Здавалося, що Саддам не розумів, що відбувається в Іраку в тій же мірі, що і його британські та американські вороги», — зазначає Джон Ніксон.

Під час допитів стало очевидно, що Саддам Хусейн не цілком усвідомлював, що відбувається в країні. Поки він писав романи, уряд вийшов з-під його контролю. Хусейн не мав будь-яких планів з підготовки до оборони Іраку.

Також Джон підкреслює, що колишній лідер Іраку не мав планів щодо атаки на сусідні, а тим більше західні країни. Але саме такі звинувачення проти нього висувала адміністрація Буша.

У ході допиту він категорично заперечував, що готував змову проти Президента США Буша-старшого в період після війни в Перській затоці. Хусейн наполягав на відсутності в Іраку зброї масового ураження і що його країна не становить загрози іншим державам.

Саддам також передрік невдачі в управлінні Іраком, заявивши: «Ви зазнаєте краху. Ви виявите, що управляти Іраком не так вже й просто».

Під час допитів Хусейн любив говорити про свою сім’ю, а особливо про старшого сина Удаї, якого називав «особливою проблемою». Останній захоплювався розкішним способом життя і дорогими автомобілями, які охороняли іракські військові. Лідер Іраку боявся, що подібний стиль життя «молодшого» викличе гнів звичайний іракців, які живуть в умовах жорстких санкцій, і наказав спалити автопарк. Сам Удай був убитий в Мосулі в липні 2003 року американськими військами.

У 2003 році в Ірак вторглися війська коаліції на чолі з США і Великобританією. У тому ж році Саддам Хусейн був узятий в полон.

Верховний суд Іраку пред'явив йому звинувачення в загибелі в 1982 році 148 жителів села Ад-Дуджейль і засудив колишнього лідера до смертної кари. Вирок був виконаний в кінці грудня 2006 року.