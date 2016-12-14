Ізраїльський депутат роздягнувся перед входом у парламент (відео)

14 грудня більше 30 помічниць депутатів з'явилися на роботу в коротеньких спідницях, висловлюючи, таким чином, протест проти введення дрес-коду в Кнесеті, повідомляє IsraInfo.

Депутат Мануель Трахтенберг вирішив приєднатися до акції протесту. Парламентарій в знак солідарності роздягнувся біля входу в будівлю парламенту. Трахтенберг зняв сорочку і штани і постав перед охоронцями тільки в трусах і майці. Повідомляється, що, незважаючи на це, політика пропустили в Кнесет.

Акція протесту була проведена після того, як 11 грудня в будівлю Кнесету не пропустили Шакед Хасон, котра є помічницею лідера «Сіоністського табору» Мейрав Міхаелі, оскільки на ній була сукня довжиною вище колін.