Росіянка поливала окропом і катувала чоловіка, не поділивши з ним ліжко

Судова колегія у кримінальних справах Архангельського обласного суду залишила без зміни вирок Юлії Кульчук, яка була засуджена на 7 років позбавлення волі за замах на вбивство знайомого, повідомляє агентство FlashNord.

«Як встановлено в ході судового засідання, Кульчук вночі 19 червня, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, в селі Родіонівське, з використанням ножа, викрутки, аудіоколонки і чайника з окропом завдала своєму знайомому 14 ран голови та термічні опіки шкіри рук і грудей 1 -2 ступеня», — відзначили в наглядовому відомстві.

Потерпілому вдалося вирватися, вибігти з будинку і покликати на допомогу. Завдяки медикам він залишився живий.

Як повідомлялося, потерпілий розпивав спиртні напої разом із обвинуваченою у нього вдома. Жінка лягла спати на його ліжко, а він став її будити, оскільки хотів лягти на своє місце. Через це вона прийшла в лють.

Раніше жінка притягувалася до кримінальної відповідальності за побої своєї дитині. На момент скоєння замаху на вбивство вона була позбавлена ​​батьківських прав щодо трьох малолітніх дітей.