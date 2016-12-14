Суд Амстердама відмовився передати скіфське золото в окупований Крим

Окружний суд Амстердама відмовився передати до окупованого Криму колекцію скіфського золота, вивезеного на виставку до окупації півострова Росією, повідомляє видання Meduza.io.

Чотири кримських музеї намагалися оскаржити затримання колекції на вимогу української влади.

Експонати залишаться в Амстердамі на три місяці, поки не закінчиться термін апеляції. Потім їх передадуть Україні.

Колекція золота була вивезена на виставку «Крим: золото і секрети Чорного моря» в амстердамський музей Алларда Пірсона в лютому 2014 року. У колекції більше двох тисяч експонатів загальною вартістю понад мільйон євро.

Після завершення виставки у вересні 2014 року частина експонатів з київського музею була відразу повернута в Україну, по решті колекції голландська сторона вирішила дочекатися рішення суду. Розгляд справи розпочався в жовтні 2016 року.